Ağrı'da Sarıkamış şehitleri anma yürüyüşü

Ağrı'da çok sayıda vatandaş Sarıkamış Harekatı'nın 104'ncü yıl dönümü dolayısıyla ellerinde Türk bayrakları ile anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ağrı Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 104'ncü yıl dönümü kapsamında ‘Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nin girişinde saat 10.00'da başlayan yürüyüşe, Vali Süleyman Elban, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü V. Cihan Demir, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, İl Milli Eğitim Müdürü M. Faruk Tekin, askeri erkan, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerine Türk bayrakları alan vatandaşlar ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak Abide Meydanı'na kadar yürüdü. Şehitler için meydanda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an tilavetinin ardından İl Müftüsü Topçu tarafından dua okundu.

Sarıkamış şehitlerini anarak konuşmasına başlayan Vali Süleyman Elban, 90 binin üzerinde vatan evladının olumsuz hava koşulları nedeniyle şehit olduğunu söyledi.

Türkiye topraklarının dünyanın en kıymetli toprakları olarak görülmesi gerektiğine dikkati çeken Vali Elban, Şöyle konuştu:

“İstiklal Marşımızda Akif'in söylediği gibi, aslında bizim ülke toprağının neresini sıkarsanız şüheda fışkırıyor ve herhalde her metrekaresinde şüheda fışkıran bu topraklar dünyanın en kıymetli en kutsal toprakları olsa gerektir. Bunun üzerinde yaşayan bizlerinde hem şehitlerimize bizi rahat rahat yaşattıkları ve bize emanet ettikleri bu vatan topraklarından dolayı kendilerine ve yetiştirdiğimiz ilerde olacak evlatlarımız içinde bu vatanın bir ve bütün olarak müreffeh ve gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçmiş olarak o genç kuşaklarımıza nesillerimize de teslim etme sorumluluğumuz var”.

Türkiye'nin kalkınması ve dünyada yıldız olarak parlayabilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Elban, şunları söyledi:

“Biz ne Sarıkamış şehitlerini, ne Çanakkale, ne Malazgirt, ne 15 Temmuz ne de kurtuluş savaşı şehitlerini unutmuyoruz. Onları hep rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyoruz. Onun dışında bu ülkenin bize vatan olarak bırakılmasında emeği geçen tüm şehitlerimizi hatırlıyoruz. Ama bugün sabah bu hatırladığımızı göstermek için yaptığımız yürüyüş bizim aslında sadece onları hatırladığımız ve ihtiyaç olduğunda da onların anısına yürüyüş yapacağımızı göstermek için yapılmış bir program değil. Biz ömrümüzün her anında onların aziz hatırasına laik olmak için elimizden geldiğince var gücümüzle bu ülkenin kalkınması, gelişmesi ve dünyada yıldız olarak parlayabilmesi için elimizden geldiğince, var gücümüzle çalışacağımızı da burada haykırıyoruz ve söz veriyoruz”.

Vatanın bir bütün olduğunu ve bir çakıl taşına zarar gelmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Vali Elban, “Bu ülkenin bırakın bölünmesini, parçalanmasını yada felakete uğramasını bir çakıl taşının bile zarar görmesini, yok olmasına asla izin vermeyeceğimizi de söylemek için burada bulunuyoruz ve haykırıyoruz. Rabbim inşallah bundan sonra bu aziz milletin evlatlarını bu ülke sınırları içerisinde, huzur içerisinde müreffeh bir şekilde yaşamasına ve sadece enerjilerini bu ülkenin kalkınmasında ve birbirlerinin iyiliği ile birbirleri ile olan sevgi ve muhabbetlerin gelişmesine vesile olur diye temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.