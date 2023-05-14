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Ağrı'da seçim heyecanı

Ağrı’da Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Ağrı'da Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri devam ediyor.


Ağrı'da Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. Sandık yemini ettikten sonra sandıkların başına geçen görevliler, pusulaları kontrol ederek sandıkları mühürledi. Oy kullanmak için Alpaslan İlköğretim Okuluna gelen vatandaşlar, sıraya girerek oylarını kullandı.

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