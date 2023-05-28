İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağrı'da seçim sonuçları büyük coşkuyla kutlandı

Ağrı’da binlerce vatandaş cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını kutlamak için sokaklara akın etti.

Ağrı'da binlerce vatandaş cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını kutlamak için sokaklara akın etti.


Cumhurbaşkanlığı 2`nci tur seçimlerinin kesinleşmeyen sonuçlarını kutlamak isteyen vatandaşlar, Ağrı AK Parti İl Binası önünde kutlama yaptı. Daha sonra il başkanlığı binası önünden hareket eden araçlar, konvoy oluşturarak şehir turu yaptı. Polislerin yoğun önlem aldığı kutlamalarda Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarını sallayan vatandaşlar sloganlar atarak seçimi kutladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.