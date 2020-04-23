Ağrı'da seyahat izin belgesi denetimleri gerçekleştirildi

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yurt genelinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında, otobüs terminali ve yol kontrol noktalarında kente giriş çıkış yapan yolcu otobüsleri ve araçlarda seyahat izin belgesi denetimleri gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimler sırasında ateş ölçümleri yapılan yolcular, aynı zamanda polis ekipleri tarafından alınan tedbirler konusunda bilgilendirildi. Şehir dışından kente gelen vatandaşlar 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gerçekleştirilen denetimler sonucunda 26 kişiye resmi evrakta sahtecilikten adli işlem yapılırken, 27 kişiye ise Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre toplamda 10 bin 530 TL idari para cezasının uygulandığı bildirildi.