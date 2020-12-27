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Ağrı'da Sibirya soğukları

Bir süredir soğuk havanın etkisi altında olan Ağrı’da, Sibirya soğukları etkisini arttırdı.

Bir süredir soğuk havanın etkisi altında olan Ağrı'da, Sibirya soğukları etkisini arttırdı.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da Sibirya soğukları etkisini iyice hissettirmeye başladı. Gece hava sıcaklığı eksi 24'e düşerken, termometreler gündüz de eksi 20 dereceyi gösterdi. Kent merkezindeki vatandaşlar, araçlarını naylon brandayla sararak soğuktan korumaya çalıştı. Sürücüler soğuk sebebiyle araçlarını çalıştırmakta zorlandı. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, parklarda bulunan ağaçlar tamamen karla kaplandı.

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