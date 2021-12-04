İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağrı'da Sibirya soğukları etkili olmaya başladı

Ağrı’yı etkisi altına alan Sibirya soğukları nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Ağrı'yı etkisi altına alan Sibirya soğukları nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.


Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da hayat, soğuk havaların etkisiyle durma noktasına geldi. Termometrelerin eksi 13 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı. Evlerin çatı ve pencerelerinde oluşan dev buz sarkıtları ise Ağrı'da kışın ne derece sert geçtiğini gözler önüne serdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.