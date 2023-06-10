Ağrı'da “Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi” açıldı

Ağrı Alpaslan Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri tarafından sıfır atık ürünlerin yer aldığı “Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi” açıldı.

Ağrı Alpaslan Ortaokulu'ndaki öğretmen ve öğrenciler tarafından tamamı atık ürünlerden dönüştürülen sergi, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve İl Kültür Turizm Müdürü Erkan Kösedağ'ın katılımıyla açıldı. Serginin açılışını yapan Kökrek ve Kösedağ, buradaki ürünleri inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldı. Kökrek, yaptığı açıklamada öğretmen ve öğrencilerinin atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırarak güzel bir sergi oluşturduğunu belirtti. Kökrek, sıfır atık bilincinin önemine değinerek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.