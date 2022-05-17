Ağrı'da silahlı kavga: 5 yaralı

Ağrı'da amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre sabah saat 09.30 sularında Ağrı merkez Dörtyol kavşağında meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile amca çocukları olduğu öğrenilen iki taraf birbirlerine taş, sopa ve silahlarla saldırdı. Çıkan kavgada aynı aileden Necip Elmas, Sinan Elmas, Yüksel Elmas, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile o sırada yoldan geçen Emine Morkoyun yaralandı.

Kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisi edinildi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sinan ile Yüksel Elmas'ın ameliyata alındığı, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.