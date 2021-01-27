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Ağrı'da sınıf öğretmenlerine yönelik 64 saatlik STEM eğitimi düzenlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Ağrı STEM’le Öğreniyor" projesi kapsamında sınıf öğretmenlerine yönelik 64 saatlik STEM eğitimi düzenlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Ağrı STEM'le Öğreniyor" projesi kapsamında sınıf öğretmenlerine yönelik 64 saatlik STEM eğitimi düzenlendi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün SERKA 2020 teknik destek programına sunduğu ve destek almaya hak kazanan "Ağrı STEM'le Öğreniyor" projesi kapsamında 80 sınıf öğretmenine, iki STEM müfredatı baz alınarak 64 saatlik STEM uygulamaları eğitimi verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi personeli Zülfinaz Şahin'in koordinatörlüğünde ve Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Aytaç Karakaş tarafında verilen eğitimde; STEM eğitimi felsefesi, 21. YY becerileri eğitimi, tasarımlar yoluyla anlama UBD, mühendislik tasarım süreci, kalıcı öğrenme ortamlar ve metotlar, STEM odaklı etkinlik örnekleri ve STEM etkinlikleri hazırlama, STEM ders planı hazırlama, STEM eğitiminde ölçme ve değerlendirme konularında eğitimler verildi.

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