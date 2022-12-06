İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağrı'da sınıfta kalan zincir marketlerin faaliyetine ara verildi

Ağrı’da kent merkezindeki market ve iş yerlerinde yapılan denetimlerin ardından 5 zincir marketin daha faaliyetine ara verildi.

Ağrı'da kent merkezindeki market ve iş yerlerinde yapılan denetimlerin ardından 5 zincir marketin daha faaliyetine ara verildi.



Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatları ile kent merkezindeki market ve iş yerlerinde, gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatları uygunluk, hijyen ve düzen denetimi, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı. Ekiplerin gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek, faaliyetlerine ara verildi. Yapılan denetimlerle birlikte Ağrı'da 10 zincir market mühürlenmiş oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.