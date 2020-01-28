İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'da soğuk hava hayatı felç etti

Ağrı’da uzun süredir eksi 20 derecenin altında seyreden hava sıcaklığı hayatı durma noktasına getirdi.

Ağrı'da uzun süredir eksi 20 derecenin altında seyreden hava sıcaklığı hayatı durma noktasına getirdi.


Vatandaşların cadde ve sokaklara çıkmakta zorlandığı kentte, akarsuların yüzeyi, çeşmeler, araba, ev ve iş yerlerinin camları başta olmak üzere hemen her şey dondu.


Sabahın erken saatlerinde soğuk havaya rağmen işe koyulan ve kentte el arabacılığı yapan Vedat Turgut, hava sıcaklığının eksi 20 derecenin altına düştüğünü ve işe giderken oldukça zorlandıklarını dile getirerek, “Sabahleyin işe kalkmakta çok zorlanıyoruz. Şu günlerde hava soğukluğundan dolayı çalışmak çok zor. İş yapamıyoruz. Daha ne kadar böyle devam eder bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.