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Ağrı'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Ağrı’da yaklaşan kış mevsimiyle birlikte etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Ağrı'da yaklaşan kış mevsimiyle birlikte etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.


Mevsimin ilk karının yağmasının ardından Ağrı'da soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Ağrı'da, vatandaşlar çeşmelerin ve araç camlarının donmasından dolayı zor anlar yaşadı. Soğuk havaların etkisiyle yol kenarlarında bulunan küçük su göletleri buz tutarken yeşil alanlara ise kırağı düştü.


'Arabaların camları da buz tuttu'


Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Ağrı'da havaların soğuduğunu ve bu yüzden bazı durumlarda çok zorlandıklarını belirten Ahmet Özbilgi, "Şu anda soğuk havalardan dolayı çok üşüyoruz. Ben de eldivenlerimi takmayı unuttuğum için soğuktan ellerim titriyor. Arabaların camları da buz tuttu. Bu havalar kışın geldiğini bize gösteriyor." dedi.


'Bu soğuklar nedeniyle çeşmelerimiz dondu


Soğuk havaların özellikle sabaha karşı kendini hissettirdiğini kaydeden Sabri Şahin, "Malum kış şartları kendini artık gösteriyor. Havalar soğumaya başladı. Bu soğuklar nedeniyle çeşmelerimiz dondu. Hava şartları gün geçtikçe daha da soğuyacak. Bu soğuk havalarda musluk da donar su da donar'' ifadelerini kullandı.

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