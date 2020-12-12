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Ağrı'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının 2’nci haftasının ilk gününde, Ağrı’nın cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci haftasının ilk gününde, Ağrı'nın cadde ve sokakları sessizliğe büründü.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci haftasında Ağrı'nın Cadde ve meydanlarında kimsenin olmadığı görüldü. Cuma akşamı saat 21.00 itibari ile uygulamaya konulan kısıtlama ile birlikte, kısıtlamadan muaf olan çalışanların dışında tüm Ağrılı vatandaşlar evlerinde kaldı. Kısıtlamaların olmadığı dönemde insan yoğunluğunun yaşandığı Ağrı'nın en işlek cadde ve meydanlarını şimdi ise sessizlik sardı.

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