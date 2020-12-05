İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'da sokağa çıkma yasağının ilk gününde sessizlik hakim

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Ağrı’nın cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Ağrı'nın cadde ve sokakları sessizliğe büründü.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Cuma akşamı saat 21.00 itibari ile Ağrı'da da uygulanmaya başlayan kısıtlama ile birlikte, kısıtlamadan muaf olacak çalışanlar dışında tüm vatandaşlar evlerinde kaldı. Pazartesi günü 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi ve tüm sokakları sessizlik sardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.