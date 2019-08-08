Ağrı'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakımevinde başıboş sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması başlattı

Sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerini engellemek amacıyla başlatılan çalışmalara, Veteriner hekimler ve Belediye Veteriner İşleri Personeli katıldı. Kısırlaştırılan hayvanlara antibiyotik tedavisi iç-dış parazit ve kuduz aşıları veteriner hekimler gözetiminde yapıldı. Kısırlaştırılan tüm hayvanlar işaretlenerek kulak küpesi takıldı. Kulak küpesi takılan hayvanlar sisteme işlenerek, kayıt altına alınacak.