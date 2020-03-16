Ağrı'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün Hayvan Bakımevinde başıboş sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmaları yapılıyor.

Sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerini engellemek amacıyla başlatılan çalışmalara Veteriner hekimler ve Belediye Veteriner İşleri Personeli katıldı. Kısırlaştırılan hayvanlara antibiyotik tedavisi iç-dış parazit ve kuduz aşıları veteriner hekimler gözetiminde yapılıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Başıboş sokak hayvanlarını toplayıp bakımevimizde gerekli bakım ve tedavileri yapıldıktan sonra kısırlaştırarak kuduz ve karma aşılarını yapıp kulaklarına milli parklar genel müdürlüğü Hayvan kayıt sistemi olan HAYBİS'e kaydı olan çiplerden enjekte edip kulak küpesi takarak yaşam alanlarına geri bırakmaktayız. Belediye olarak Dostlarımızı en iyi şekilde ağırlıyor ve yaşam alanlarına bırakıyoruz. " ifadelerine yer verildi.