Ağrı'da "Son Ders Zili" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Tiyatro Topluluğu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde "Son Ders Zili" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda sahnelenen tiyatro oyununu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, şube müdürleri, Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, okul müdürleri ve öğretmenler izledi.

Huzurevinde kalan emekli bir öğretmenin öğrencileri ile bir araya gelmesinin anlatıldığı ve şehit öğretmenlerin anıldığı tiyatro oyunu izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Tiyatro oyununun sonunda, tiyatro eğitmeni Gökhan Güneş ve tiyatro oyuncularını tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Bütün meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.