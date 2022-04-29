Ağrı'da Sözleşmeli Tarım Lansmanı ve Tohum Dağıtım Töreni düzenlendi

Ağrı'da, tarım alanında yapılan destekler kapsamında “Sözleşmeli Tarım Lansmanı ve Tohum Dağıtım Töreni” düzenlendi.

Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Sözleşmeli Tarım Lansmanı ve Tohum Dağıtım Töreni, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tarım ve hayvancılık sektöründe kentte yürütülen projelerin tanıtıldığı sinevizyon gösterisi ve sözleşmeli üretim modeli sunumu ile sürdü. Ardından Ağrı Valiliği tarafından hayata geçirilen, Özel İdaresi tarafından finanse edilen, yüzde 80 hibe ile çiftçilerin desteklendiği Danelik Mısır Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi ve Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen yüzde 75 hibe ile çiftçilerin desteklendiği Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi hakkında sunum yapıldı. Yapılan sunumun ardından tohumlar temsili olarak çiftçilere takdim edildi.

Tohum dağıtımının ardından, üreticilerin doğru ve bilinçli tarım uygulamaları yapmalarını, üretmiş oldukları ürünlerin kalitesini artırarak yüksek verim elde etmelerini, gelirlerinin artırılması suretiyle sürdürülebilir ekonomik büyüklüğe ulaşmalarını sağlamak üzere kentte uygulanmaya başlanacak olan sözleşmeli tarım için imzalar atıldı.

Valilik tarafından hayata geçirilerek İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 2021 yılında 226 çiftçiye silajlık mısır yetiştiriciliği desteği sağlanarak, 2022 yılında ise 250 çiftçinin daha proje kapsamında desteklenerek elde edilecek olan 25 bin ton silajlık mısırın ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Danelik Mısır Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ise 100 çiftçiye danelik mısır yetiştiriciliği desteği sağlanacak ve proje sonucunda 2 bin 250 ton danelik mısır elde edilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ise100 çiftçiye kuru fasulye yetiştiriciliği desteği sağlanacak ve yine proje sonucunda 300 ton kuru fasulye elde edilecek.

Toplam bütçesi 1 milyon 250 bin TL olan projelerle 450 çiftçiye 30 ton tohum dağıtımı gerçekleştirilecek.

Düzenlenen programda konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, “Tarımın bugün dünya üzerinde ne kadar önemli bir noktaya geldiği hepinizin malumu. Pandemi ile başlayan süreçte tarım ve gıda güvenliği dünyanın en önemli meselelerinden bir tanesi oldu. Avrupa'nın en büyük tarımsal üreticisi ve en güçlü tarım ülkesi olan ülkemizi, dünyanın en stratejik sektörü olan gıda güvenliği konusunda, imkanları ve kaynakları ile geleceğe taşımak vazifemizdir. Kadimden beri tarımla uğraşan Ağrılı hemşehrilerimize en iyi bildikleri işin ne olduğunu sorsanız size tarım ve hayvancılık cevabını vereceklerdir. İnsanların beslenebilmesi için en temel faaliyet olan tarımsal faaliyetleri ve hayvancılığı kökten, atadan bilmek övünülecek ve gurur duyulacak bir husustur. Hükümetimizin çok önemsediği tarım politikasını ilimizde ortaya çıkarmak için çaba içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz günden beri 'Potansiyelini Keşfet Ağrı' diyor, yüzde 65'i otlak mera olan memleketimizin potansiyeline inanarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tarım ve hayvancılık sektöründe hükümetimizin yaptığı büyük desteklerin yanında İl Özel İdaremizin bütçesinden de iki yıldır ciddi kaynaklar ayırmaya çalışıyoruz. Bir buçuk yıllık süreçte büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayımızı yaklaşık yüzde 10 oranında arttırdık. Sağladığımız desteklerle ciddi bir farkındalık oluşturduk” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise, AK Parti iktidarıyla birlikte tarım konusunda çiftçilere çok büyük destekler verildiğini vurguladı.

Programda yaptığı konuşmada Ağrı'yı tarım alanında en üst sıraya taşıyacaklarını belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Bugün ilimizde tefecilik almış başını gidiyor. Bunun tarıma iki yönlü bir zararı var. Çiftçi gidip gübreyi yüzde 100, mazotu yüzde 100, tohumu yüzde 100 aldığı zaman, ekini biçtiğinde aradaki o faiz farkı çiftçinin cebinden çıktığı için morali bozuluyor ve ürün ekmek istemiyor. 100 lira kar etmişse o da tefeciye gidiyor. Bu birinci zararı. İkinci zararı ise daha önce köyde tarla ekip helal bir rızık için uğraşan bazı insanımız tefecilikteki o yüksek karı görünce çiftçilikten vazgeçip o da tefeci oluyor. Ağrı'nın kendine özgü bir tarımsal durumu var. Bizim bunu iyi bir şekilde değerlendirip Ağrı'nın potansiyelini iyi anlamda canlandırmamız lazım. Tarım İHA kadar SİHA kadar bu ülkenin stratejik bir ürünüdür” şeklinde konuştu.

Düzenlenen törene, Vali Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı.