Ağrı'da spor müsabakalarında görevlendirileceklere ilk yardım kursu verildi

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu toplantı salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine, Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Coşkun Daharlı, 112 Acil Hizmetler Daire Başkan Yılmaz Erdoğan, Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ ve kursiyerler katıldı.

Açılan ilk yardım kurslarına ilişkin açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, ilk yardımın hayat kurtardığını kaydederek: “Ağrı'da ki spor camiasının talebi üzerine gerçekleştirdiğimiz eğitimde, kursiyerlere temel yaşam desteği, hasta ve yaralının ilk değerlendirmesi, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, yaralanmalar, hasta ve yaralı taşıma teknikleri gibi konularda eğitimler verdik. Bu eğitimlerde teorik bilgiler, maketler üzerinde yapılan pratik eğitimlerle pekiştirildi. Eğitim sonrasında yapılan teorik ve pratik değerlendirme neticesinde başarılı olan kursiyerlere ilkyardımcı belgelerini bugün dağıtıyoruz. İlk yardımcıların birçok vakada hayat kurtardığına şahitlik ediyoruz. Bu sebeple Ağrı'da her bireyin ilk yardım eğitimi alabilmesi için gereken çabayı gösteriyoruz.” dedi.

ASKF Genel Sekreteri Özkan Aslan da ilk yardımcı kursu dolayısı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ederek: “Spor müsabakalarında oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek için çaba harcıyoruz. Bugün burada sertifika alan arkadaşlarımızı, amatör müsabakalarda görevlendireceğiz. Böylelikle sağlık alanında bilinçli bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak hem de spor sahalarında oluşabilecek sakatlanmalarda ilk önlemi alacağız” ifadelerini kullandı.

Program, sertifika töreni sonrasında son buldu.