Ağrı'da sporculara masa tenisi desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde Birevim firması, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği ve Masa Tenisi Federasyonu işbirliğiyle Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 8 adet masa tenisi desteğinde bulundu.

Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu´nun "Bir Gelecek" projesi ile 11 ilde Masa Tenisi ekipmanları dağıtımı için Birevim ve kısa adı BEKA olan Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği arasında imzalanan üçlü protokolün ikinci ayağı Ağrı´da gerçekleştirildi.

Ağrı Merkezde bulunan 2500 kişilik Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonla Masa Tenisi masası dağıtımı yapıldı. Organizasyona;Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı,Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir,Spor Şube Müdürü Cemil Budak, TMTF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akgün, Birevim Genel Müdürü Mustafa Alpay, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği Başkan yardımcısı Emrah Çiftçi, Spor Lisesi Müdür Murat Demir, Masa Tenisi sporu il temsilcisi Yalçın İnanlı ve sporcular katıldı.

Düzenlenen organizasyonda açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, ''Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde Birevim firması, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği ve Masa Tenisi Federasyonu işbirliğiyle Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze 8 adet masa tenisi takdim edildi. Spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı Birevim firması, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği ve Masa Tenisi Federasyonuna çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

Birevim Genel Müdürü Mustafa Alpay ise yapmış olduğu konuşmada, ''Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde Birevim firması, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği ve Masa Tenisi Federasyonu işbirliğiyle Ağrı ilimize 8 adet Masa Tenisi hediye ediyoruz. Sporcularımıza hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Birevim firması, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği ve Masa Tenisi Federasyonu temsilcilerine teşekkür plaketi takdim etti.