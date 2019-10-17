Ağrı'da STK'lar'dan Feyzioğlu'na destek

Ağrı'da örgütlü Sivil Toplum Örgütleri, 15 Ekim Salı günü Ağrı ziyareti yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr.Metin Feyzioğlu'nun Ağrı'da ki ziyaretleri sonrasında, ulusal gündemde Feyzioğlu'na yönelik yapılan haksız ve maksatlı saldırıları kınayan bir basın bildirisi yayınladı.

Bildiride halkı kin nefret ve öfkeye sebebiyet verecek davranışlardan kaçınılması gerektiğine vurgu yapıldı. STK'ların ortak açıklaması şu şekilde kamuoyu ile paylaşıldı.

“Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, terör örgütünün saldırısı altında bulunan Akçakale'ye giderek Barış Pınarı Harekatı'na destek vermesinin hemen arkasından Ağrı ilimizi ziyaret etmiştir. Önce Doğutepe Köyü'ndeki ilkokulda çocuklarımızla kucaklaşmış, tüm avukatlar adına getirdiği hediyelerle onları mutlu etmiş, geleceğe yönelik umutlarını güçlendirmiştir. Ardından ilimizdeki STK'ların tamamına yakının katıldığı ve çok samimi havada geçen bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Bu toplantıda; Türkiye'deki her vatandaşımızın kanun önünde eşitlik ve fırsat eşitliği hakkından söz etmiş, terör örgütlerinin sorunları istismar ettiğini, buna mahal vermemek için bir ve beraber olunarak hukuk devletimizi ve demokrasimizi güçlendirmemiz gerektiğini dile getirmiştir.

Feyzioğlu, yaptığı konuşmada terör örgütünün halkı hiçbir şekilde temsil etmediğini, sadece istismar ettiğini özellikle vurgulamıştır. Prof. Feyzioğlu'nun bu görüşüne katılıyoruz.

Ağrı ilimize gelerek sorunlarımızı dinleyen, bunları kamuoyunun gündemine getiren, hukukun üstünlüğü için mücadele eden ve mütevazı kişiliğiyle herkesi kucakladığını gördüğümüz Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'na ziyaretleri için teşekkür ediyoruz.

Ağrı ziyaretinin hemen sonrasında kendisine yönelik yinelenen saldırıların arkasında halkı birbirine düşman etmeye ve bundan siyasi güç devşirmeye niyetlenen bazı küçük grupların olduğunu görüyoruz.

Feyzioğlu'nun dediği gibi, tüm sorunlarımızı yapıcı diyalogla çözeceğimize inanıyoruz.”