Ağrı'da su ürünleri kontrol ve denetimleri devam ediyor

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle tezgâhlarda balık çeşidinin bolluğu dikkat çekiyor. Tedbiri elden bırakmayan İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından perakende satış noktalarında balık boy ölçümleri yapılıp, avlanması yasak olan türlerin olup olmadığına dair denetimler gerçekleştirildi. Ayrıca akarsu, baraj ve göllerde kaçak avcılıkla mücadele için denetimler gerçekleştirildi. AFAD, Taşlıçay Jandarma ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ortak çalışmasıyla yapılan Balık Gölü denetiminde AFAD'a ait botla sahipsiz yaklaşık 200 metre uzunluğunda uzatma ağı ele geçirildi.