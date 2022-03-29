Ağrı'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi

Ağrı'da jandarma ekiplerinin 2 şüphelinin ev ve araçlarında yaptığı aramalar sonucunda silah ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Patnos İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Patnos ilçesinde 2 şüpheliye ait ev ve araçlarında yapılan aramalar sonucunda 164 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız ab tüfeği ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Patnos İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Patnos ilçesinde (2) şüpheliye ait ev ve araçlarında yapılan aramalar neticesinde; 164 Adet Tarihi Eser Niteliği Taşıdığı Değerlendirilen Obje, 1 Adet Ruhsatsız Tabanca, 1 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği ele geçirilmiş, icra edilen operasyon çerçevesinde toplam 2 şüpheli gözaltına alınmıştır.“