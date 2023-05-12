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Ağrı'da tarihi eser niteliğinde 562 sikke ele geçirildi

Ağrı’da Bizans dönemi figürü bulunan tarihi eser niteliğinde 562 sikke bulunduİl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları 42 KL 2700 plakalı araçta kentte bulunan vatandaşları sahte define yalanları ile dolandıran H.

Ağrı'da Bizans dönemi figürü bulunan tarihi eser niteliğinde 562 sikke bulundu


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları 42 KL 2700 plakalı araçta kentte bulunan vatandaşları sahte define yalanları ile dolandıran H.A ve C.İ isimli şahısları yakaladı. Araçta yapılan aramada ise 562 adet, üzerinde Bizans dönemi figürü bulunan tarihi eser niteliğinde değerlendirilen sikkeler ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahısların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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