Ağrı'da tarım, hayvancılık ve laboratuvar hizmetleri alanında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştiren toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin katıldı. Tarım, hayvancılık ve laboratuvar hizmetleri alanında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdür vekili İshak Hasanoğlu,”Hızla değişen teknolojik gelişmeler ışığında mesleki ve teknik eğitim kalitesinin artırılması adına, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü çatısı altında eğitimi verilen 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili sektör temsilcileri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri tesis edilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde; bir taraftan ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu ve küresel rekabette etkin rol alacak, dijital çağın gerektirdiği nitelikleri havi beşeri sermayenin yetiştirilmesine destek vererek, diğer taraftan geçmişten bu yana sahip olduğumuz tarım ülkesi olma özelliğimizi gelişen teknolojiler ile güçlendirerek ve üretimimizi çeşitlendirerek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi ülkemizde de hissedilen küresel iklim değişikliğinin oluşturduğu çevresel ve ekonomik problemler, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri ve savaşlar nedeniyle küresel ölçekte olumsuz etkilenen gıda tedarik zincirleri tüm kesimlerin malumudur. Bu çerçevesinde, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması önem kazanmakta, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması gerekliliği nitelikli işgücüne ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. “Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde” yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Bilindiği üzere ülkemiz son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik ilerleme kaydederken üreticilerimizin de rekabetçi piyasa koşulları karşısında ayakta kalabilmelerini sağlayacak tedbirler alarak üretimin devam etmesi için çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı üretimi desteklemeye, tarımsal verimliliği artırmaya ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkân veren politikaları uygulamaya koymuştur. Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de eğitimde iş birliği ile yola devam etmek hayati önem taşımaktadır. Giderek tükenen doğal kaynakların tarım faaliyetleri sırasında etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar temelinde kullanılması, teknoloji ile geleneksel tarımın entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliği ve güvenilirliği olgusunun hayatımıza girmiş olması gibi pek çok etken tarım ve eğitim dünyasının iş birliğini gerekli ve önemli kılmaktadır. Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 01.06.2022 tarihinde iş birliği protokolü imzalamıştır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında; Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9.309 öğrenci ve 264 öğretmeni çerçevesine alan bu protokol ile; okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek. Yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze/dijital eğitim materyalleri hazırlanacak. Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Eğiticilerinin görev almaları sağlanacak. Alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek. Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak. Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi/staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacak. Alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan vb. temrinlik malzeme desteği sağlanacak. Alana uygun donatım yapılacak. Tohum yetiştirmeye yönelik ortaklaşa pilot çalışma ve uygulamalar yapılacak. Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme vb. konularda ortaklaşa çalışmalar yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Kütüphanesi ve Tarım Orman Akademisine erişim izni sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ve Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki eğitim merkezlerinin ortaklaşa belirlenecek takvim ve program çerçevesinde çiftçi eğitim vb. faaliyetlerde kullanılması sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (proje, seminer, kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek. Tarım teknolojilerindeki gelişmeleri, akıllı tarım, dijital tarım, dikey tarım, topraksız tarım vb. konularda öğretmen ve öğrencilere yönelik ortak eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Yerel çeşitler konusunda farkındalık oluşturmak üzere çalışmalar ve tescil edilen çeşitler hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacak. Alan öğrencilerine başarı bursu verilmesine yönelik çalışma ve girişimlerde bulunulacak. Okulların toprak, yaprak, su vb. analiz yapabilmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi şeklinde belirlenmiş olan faaliyetler gerçekleştirilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatları olarak bu iş birliğine ilişkin görev ve sorumluluklarımızı en üst düzeyde yerine getireceğimizi ve her fırsatta iş birliğimize ilişkin çalışmaları eş güdümle yürüteceğimizi beyan ediyoruz” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ise, "Milli Eğitim Bakanlığımızla, Tarım ve Orman Bakanlığımızın işbirliği ile malumunuz yakın tarihte bir eğitimde işbirliği protokolü imzalandı. Bizlerde Tarım Bakanlığı olarak özellikle salgın sürecinde ve devamındaki savaşlar bize dünyada hem gıdanın önemini hem de gıda arzının önemini, gıdaya ulaşılabilirliğin önemini her geçen gün daha da fazla gösteriyor. Bizde tarım sektörü olarak Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ilgili teşkilatları olarak sahada hem gıdanın üretimi hem de gıdaya ulaşılabilirliği sağlamak bizim asli görevimiz. Tabi bu çerçevesinde özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız bu işbirliği protokolü çok önemli. Özellikle genç neslimizin bu çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarımız da ki öğrencilerin bu konudaki bilgi ve becerilerini yükseltmek bu manada ihtiyaçlarına cevap vermek bizim için de çok önemli, çok başarılı bir sonuç ortaya çıkaracağımızı düşündüğümüz bir çalışma olacak inşallah. Bizler de Ağrı Tutak ilçemizde çok programlı Anadolu Lisesi özellikle orada hayvancılık bölümü var, burada inşallah milli eğitime bağlı öğrencilerimize tarım alanında işbirliği yaparak orada tarımsal üretim yapmak, orada ki gençlerin orada ki hocalarımızın idarecilerimizin tarımla ilgili tarım sektörü ile ilgili hem bitkisel üretimle ilgili hem hayvansal üretimle ilgili bilgi becerilerini artırmak noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Bu çerçevesinde iki bakanlığımızın ortaklaşa yaptığı bu işbirliğini yerelde de çok önemsiyoruz. İnşallah yerelde de gençlerimizle birlikte kendi uzman arkadaşlarımızla beraber bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik ortak bir çok faaliyet yapacağız. Biz Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yapacağımız işlerin hem startını verdik hem de takvimini belirledik. İnşallah bu ülkemizde tarımsal üretim anlamında faydalı bir çalışmayı bürünecek. Ben hem Milli Eğitim Bakanlığımıza hem de yerelde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bu iş için teşekkür ediyorum hepinize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.