Ağrı'da Tasarım Beceri Atölyelerine hazırlıkları devam ediyor

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında kentte Tasarım Beceri Atölyelerinin kurulması amacıyla bir ekip oluşturdu. Ekip üyeleri tarafından il genelinde tasarım beceri atölyeleri kurulması planlanan okullar inceledi. Uygun okulları tespit eden ekip üyeleri, tasarım beceri atölyelerinin hazırlıklarına başladı. İlk olarak okul öncesi, sınıf öğretmenleri ve idarecilere yönelik STEM eğitimi verildi. Eğitimde, öğrencilerin merak, iletişim, işbirliği ve girişimcilik becerilerini geliştirmek amaçlanıyor. Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “STEM eğitimimizin arka planında yer alan pedagoji aslında öğretmenlerimize Tasarım ve Beceri Atölyelerinin ek bir iş olmadığını aksine atölyelerin yeni öğrenmelere fırsatlar tanıyıp öğrencileri öğrenmeye güdüleyeceğini hissetirmektir”dedi.

Öte yandan 2019 Bilim yılı kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma amacıyla tanıtım ve anma sunumu izletildi. Eğitim sertifika töreniyle sona erdi.