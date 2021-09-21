İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da taşımalı eğitim servis araçları denetlendi

Ağrı’da taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları denetlendi.

Ağrı'da taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları denetlendi.


Ağrı Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Aydemir ve destek hizmetleri şubesinde görevli personeller tarafından yapılan denetimlerde Covid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı ve taşımalı eğitim kurallarına uygunluğu konusunda araç şoförleri uyarıldı. Taşıma yapan öğrenci servis araçlarında gerekli uyarıları yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Aydemir, denetimlerin süreceğini belirtti.

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