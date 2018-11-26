Ağrı'da tatbikat

Ağrı'da AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin katılımıyla Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer patlamalara yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurum Koordinatörlüğü ile Ağrı Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Üniversitenin Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında gerçekleştirilen Kimyasal Gaz Tatbikatı'na UMKE, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Servis görevlileri, güvenlik güçleri, AFAD ekipleri, Yerel Düzey Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer hizmet grubu personeli katıldı. Toplam 60 görevlinin katıldığı Tatbikatta, hazırlanan senaryoya göre Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında çalışan iki akademisyen meydana gelen kaza sonucu çevreye yayılan kimyasal gazdan etkilendi ve kurtarma çalışmaları yapıldı. Hazırlanan senaryoya göre gerçekleşen tatbikat başarıyla tamamlandı. Tatbikatı, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı personeli, MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri ile Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri izledi.