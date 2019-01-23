Ağrı'da ‘Tatil Coşkun Spor Tutkun Olsun' Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından; 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sömestr tatilinde Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 'Tatil Coşkun Spor Tutkun Olsun' sloganıyla öğrencilerin tatillerini spor yaparak geçirmeleri için kurslar açıldı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde İl Spor Merkezleri kış dönemi hızlandırılmış spor eğitim kursları yarıyıl tatilinde Merkez ve ilçelerde “Tatil Coşkun Spor Tutkun Olsun” sloganı ile gerçekleştirilecek.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ilk yarı tatil dönemi olan 19 Ocak - 03 Şubat 2019 tarihleri arasında okul öncesi, ilk, orta, lise eğitim kademelerinde bulunan spor çağındaki öğrencilere ilgi duydukları spor dallarında deneyimli branş antrenörler nezaretinde sunulacak hızlandırılmış spor eğitim programları ile spor branşlarının tanıtılması, seviye kurslarının verilmesi, spor bilincinin kazandırılması ve bu süreci aktif dinlenmiş olarak tamamlayarak eğitim öğretime zinde bir şekilde dönmeleri amaçlandı.

Düzenlenen ücretsiz kursları ziyaret eden Spor Şube Müdürü Cemil Budak, 07-18 yaş arası tüm öğrenciler 21 farklı branşta ücretsiz açılan yarıyıl tatili il spor merkezleri kursları için tesislere davet etti.