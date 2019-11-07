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Ağrı'da TEFBİS eğitimi ve hayırsever modülü tanıtımı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yöneticilerine yönelik TEFBİS eğitimi ve hayırsever modülü tanıtımı yapıldı.


Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, MEBBİS Yöneticisi Şevket Kotan, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı. Toplantıda MEBBİS Yöneticisi Şevket Kotan tarafından TEFBİS eğitimi ve hayırsever modülü tanıtımı yapıldı. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ise Kayıt ile Online testinde birinci olan Merkez Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu Müdürü Murat Akhan'ı tebrik ederek ödül verdi. Öte yandan okul yöneticilerin okul ihtiyaçlarını hayırsever modülüne işlendiğinde hayırseverler tarafından bu okulların ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi.

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