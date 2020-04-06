İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'da tele takılan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Ağrı’da itfaiye ekipleri bir binada bulunan tele takılarak mahsur kalan güvercini kurtarma çalışması yaptı.

Ağrı'da itfaiye ekipleri bir binada bulunan tele takılarak mahsur kalan güvercini kurtarma çalışması yaptı.


Yavuz Mahallesinde bulunun 4 katlı bir binanın beton çıkıntısındaki tele takılarak mahsur kalan güvercini gören vatandaşlar, durumu Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvercini takıldığı yerden kurtararak veteriner hekime teslim etti.


Tedavi altına alınan güvercinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.