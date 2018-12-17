Ağrı'da Tenzile Ana Parkı açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Annesi Tenzile Erdoğan'ın ismini taşıyan park, ilçe halkından yoğun ilgi gördü.

Ahlat'tan özel olarak ilçeye getirilen taşlarla girişi örülen park içerisinde, çocuk oyun grupları, Kamelyalar ve süs havuzu mevcut.

Konu İle ilgili açıklamalarda bulunan Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir: "Ülkemizin lideri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gelişen ülkemizin her ilin de, her ilçesin de yapılan yatırımlardan ilçemizde tarihinin en üst seviyesinde faydalanmaktadır. Bizde bu kapsamda ilçemize yakışır düzeyde bölgemizin en güzel ikinci parkını aşmış bulunmaktayız.

Daha önce ilçemizde açmış olduğumuz Recep Tayyip Erdoğan Parkı bölgemize hitap ederek, en güzel piknik ve park alanı olmuştu. İkinci parkımıza ise Cumhurbaşkanımızın Annesi olan "Tenzile Ana" ismini verdik. Tenzile Ana Parkı şehrimize yakışır düzeyde bir park olmuştur" dedi.