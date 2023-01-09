İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağrı'da termometreler eksi 9 dereceyi gösterdi

Ağrı’da sabah saatlerinde sis ve don meydana geldi, termometreler eksi 9’u gösterdi.

Ağrı'da sabah saatlerinde sis ve don meydana geldi, termometreler eksi 9'u gösterdi.


Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber termometreler eksi 9 dereceyi gösterdi. Sis ve donun meydana geldiği kentte sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç camlarının buzla kaplı olduğunu görünce camlarda temizlik yaptı. Su birikintilerinin donduğu ve yerlerde soğuk havanın etkisiyle buzların oluştuğu kentte, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.