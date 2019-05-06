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Ağrı'da terör operasyonu: 11 gözaltı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik farklı adreslere eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik farklı adreslere eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 05.05.2019 tarihinde Diyadin ilçemizde İl Jandarma görevlilerimiz ile birlikte, farklı adreslere eşzamanlı gerçekleştirilen operasyon neticesinde 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon sonucu yakalanan 11 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet AK-47 Kaleşnikof marka silah ve bu silaha ait 6 adet şarjör ile 135 adet mermi, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 109 adet av tüfeği fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet tabanca mermisi ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirilmiştir."denildi.

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