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Ağrı'da terör operasyonu

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bomba arama köpeğinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, teröre yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı, 4 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bomba arama köpeğinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, teröre yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı, 4 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.


Patnos'ta 21 Ocak'ta bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği tespit edilen iki şüphelinin ikametlerinde bomba arama köpeği ‘Dağ'ın da katılımıyla arama yapıldı. Aramada; 1 AK-47 piyade tüfeği, 2 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirilerek 2 zanlı yakalandı.


Zanlılar sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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