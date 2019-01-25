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Ağrı'da terör operasyonu

Ağrı’da terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda toprağa gömülü bir teröristin cesedi ve 15 adet tüp bulundu.

Ağrı'da terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda toprağa gömülü bir teröristin cesedi ve 15 adet tüp bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı Dağı bölgesinde, operasyon icra edilmiş olup, operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde 1 PKK/KCK BTÖ mensubunun cesedi ile birlikte toprağa gömülü vaziyette 15 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ele geçirildi. Bölgede arama ve tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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