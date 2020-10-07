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Ağrı'da terör örgütü PKK'ya destek veren 3 kişi tutuklandı

Ağrı’da terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri saptanan 3 zanlı hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı. Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan zanlılar İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 3 kişi hakkında tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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