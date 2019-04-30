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Ağrı'da terör örgütüne ait erzak ele geçirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda terör örgütüne ait erzak ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığınca 26-27 Nisan 2019 tarihlerinde Ağrı Dağı, bölgesinde hava destekli olarak icra edilen operasyon neticesinde, şüpheli şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, bölücü terör örgütü mensupları için erzak depolanan bir ahırda toprağa gömülü vaziyette 125 kg şeker, 100 kg bulgur, 50 kg pirinç, 20 kg zeytin, 96 paket makarna, 22 paket helva, 2 paket çay, 13 adet koli bandı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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