Ağrı'da terör soruşturmasında 2 tutuklama

Ağrı'da önceki gün terör olaylarına karıştığı belirlenen kişilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde gerçekleştirilen soruşturma neticesinde önceki yıllarda terör suçlarına karıştığı tespit edilen 8 kişi önceki gece gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 8 kişiden 5'inin daha önce Ağrı merkezde canlı kalkan eylemi, örgüt üyesi cenazesine ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasına dönüşen etkinliklere katıldıkları, diğer 3 kişinin ise Patnos ilçesinde 6 yıl önce Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen 6-7 Ekim olayları kapsamında taşlı, molotoflu saldırılara katıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alınan 8 zanlı Ağrı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aralarında İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Başkanı Atilla Ö.'nün de bulunduğu 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.