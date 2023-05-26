Ağrı'da terör ve kaçakçılık operasyonu

Ağrı'da terör örgütleri ve kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 milyon lira piyasa değeri kaçak ürün ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı KOM Birimlerince, kaçakçılık suçları, mali ve organize suçlar ile ulusal güvenliğe yönelik suçların deşifresi ve önlenmesi faaliyetleri kapsamında, 2023 yılı Mart-Mayıs ayları arasında yapılan çalışmalarda; kaçakçılara göz açtırılmadı.

Kaçakçılık suçları ile mücadelede, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 92.266 TL olan 95 bin 103 paket sigara, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 892 bin TL olan 172 adet cep telefonu, 347 bin 771 adet çeşitli gümrük kaçağı emtia (Oyuncak - Saat - Parfüm - Gıda vb.), 149 bin 880 adet makaron,110 kg kıyılmış tütün, 6 bin 993 litre kaçak akaryakıt, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 562 adet sikke, 1 adet Pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 120 adet 9 mm fişek ve 102 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Yayınlanan güncel verilere göre; Ağrı KOM Şube Müdürlüğümüz, kaçakçılık suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde emtia yakalamalarında, 81 il arasında İstanbul'un ardından 2. Sırada, gümrük kaçağı sigara yakalamalarında ilk 7, tarihi eser yakalamalarında ilk 12, cep telefonu yakalamalarında ilk 20 il içerisinde yer aldı. Gümrük kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları doğrultusunda, el konulan suç unsurlarının yaklaşık 5 Milyon TL değerinde olduğu belirlendi.

Mali suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, 8 şüpheli hakkında işlem yapılmış olup, ehliyet sınavlarında kopya kullanımını sağlayan suç unsuru materyallere (Kamera-Modem-Kulaklık vb.) el konuldu.

Öte yandan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda; aralarında örgüt mahrem imamlarının da olduğu 13 şüpheli şahsa işlem yapılırken örgüt mensubu 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin mücadelesi ile görevli olan suçlar kapsamında yapılan çalışmalarda; 120 şüpheli hakkında işlem yapılırken 4 şüpheli tutuklandı.