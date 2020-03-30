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Ağrı'da ticari taksilere sınırlama getirildi

Ağrı’da korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, 31 Mart 2020 Salı gününden itibaren il merkezi ve ilçelerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlama getirildi.

Ağrı'da korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, 31 Mart 2020 Salı gününden itibaren il merkezi ve ilçelerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlama getirildi.


Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında; 31 Mart 2020 Salı gününden itibaren Ağrı il merkezi ve ilçelerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilmiştir.


Buna göre;


31 Mart 2020 Salı günü saat 00:00'dan 31 Mart 2020 Salı günü 23:59'a kadar plakasının SON RAKAMI TEK olan ticari taksiler, belirtilen saatten sonra plakasının SON RAKAMI ÇİFT olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecektir.


Belirlenen bu sistem, takip eden günler için ardışık (gün aşırı dönüşümlü) olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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