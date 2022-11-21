Ağrı'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Patnos'tan Tutak istikametine giden B.L. kontrolündeki 25 FD 818 plakalı otomobil, Kuştepe mevkiinde şerit değiştirdiği sırada Tutak ilçesinden Patnos istikametine giden D.A. idaresindeki 33 AAG 683 plakalı tırla çarpıştı. Olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan araç sürücüsü B.L, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.