Ağrı'da tırın yakıt deposunda 537 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'da bir tırın yakıt deposuna gizlenmiş ve batı illerine sevkiyatı yapılmaya çalışılan 537 kilo 250 gram likit metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uygulama noktasında durdurulan bir tırda ekipler tarafından narkotik köpeği 'Kanas' ile yapılan aramada, tırın yakıt deposuna gizlenmiş 537 kilo 250 gram likit metamfetamin ele geçirildi.

Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giren ve batı illerine yüklü uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı değerlendirilen İran plakalı tırın sürücüsü İran uyruklu R.K. ise adli işlemler için gözaltına alındı.