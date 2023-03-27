Ağrı'da tohumluk bayi denetimleri devam ediyor

Konu hakkında bilgiler veren Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, "İlimizde tarımının yoğun olduğu ilçeler başta olmak üzere tüm ilçelerde tohum bayileri denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Bilindiği üzere, 5553 sayılı 'Tohumculuk Kanunu'' ve ilgili yönetmelikler gereği, tohumculuk piyasası denetim faaliyetlerinde temel prensip çiftçilerimizin standartlara uygun tohumluklara ulaşmasının sağlanması, tohumculuk piyasasından görev alan paydaşların özendirilmesi, uyarılması ve yönlendirilmesi ile tohumculuk piyasasında bilinçli bir biçimde 5553 sayılı Kanun'da belirtilen cezai hükümleri ihlal eden kişilere idari para cezası uygulanması ile cezai işleme konu olan tohumlukların müsadere edilmesidir. Denetimler esnasında tohumlukların, sertifikasyon yönetmeliğinde belirtildiği şekilde ambalajlanıp, etiketlenmiş olup olmadıkları kontrol edilmektedir. Ayrıca tohumluklara ait sertifikalar da yine kontrolörlerimiz tarafından denetletmektedir. Denetim esnasında alınan numuneler ilgili Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğüne gönderilerek analizine tabi tutulmaktadır" dedi.

Ağrı'da faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri perakende bayileri ile zirai mücadele alet ve makina bayilerinin denetimleri devam ediyor.