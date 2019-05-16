Ağrı'da toplu konutlar için kuralar çekildi

Ağrı'da yüzlerce ailenin ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Yolugüzel Toplu Konut Projesinin konut alma hakkı için kuralar çekildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı gerçekleştirilen Türkiye geneli 50 bin konut projesi kapsamında Ağrı merkez Yolugüzel Toplu Konut Projesinin konut alma hakkı ve konut belirleme kuraları çekildi. Yüzlerce ailenin ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Ağrı'da toplamda 267 başvurunun yapıldığı çekilişte, 200 şanslı kişi ev sahibi olmak için hak sahibi oldu.

Ağrı Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda Noter huzurunda gerçekleşen kura törenine başvuruda bulunan çok sayıda vatandaş katıldı. Kura çekişişinden önce 2 + 1 konutların kuraya kalmadığını, bütün başvuruların hak sahibi olduğu bilgisi hak sahiplerine verilirken, 3 + 1 200 adet konut için toplamda 267 kişi başvuruda bulundu. Başvuruların engelli, emekli ve diğer olmak üzere üç kategoride alındığı kura çekilişinde, başvuru yapan 267 kişiden 200 kişi ev sahibi olma şansına sahip oldu.

‘Artık Kiralardan kurtulacağız'

Kurada ev sahibi olma şansı yakalayanlar oldukça mutlu olduklarını dile getirip kendilerine böyle bir fırsatı sunan devlete ve yetkililere teşekkür ederken, kuraya engelli annesi olarak başvuru yapan Şöhret Yıldırım, “Çok sevinçliyim. Yaklaşık 50 senedir kiradaydım. Eşim 30 senedir rahmetli olmuş. Çok genç yaşta kaybettim. Altı çocuğumu tek başıma büyüttüm. Hep kirada kalmak zorunda kaldım. Çok istiyordum bana çıkmasını. Daha önceden de başvurmuştuk. Çıkmamıştı. Çok mutlu olduk şimdi. Kiralardan kurtulacağız. Kızımla birlikte yaşıyorum. Allah devletimize milletimize zeval vermesin inşallah. Bize bu imkânı sağlayan her kesten Allah razı olsun” diye konuştu.

‘Allah devletimize zeval vermesin'

Gerçekleşen kurada ev sahibi olma şansı yakalayan engelli ve beş çocuk babası İzzettin Doğan'da çok sevindiğini dile getirerek, “Hayırlı uğurlu olsun herkese. Benim evim yoktu. 11 sene önce kaza geçirdim ve engelli kaldım. Evimi satmıştım o zaman. Kiradaydım. Çok şükür kurada adım çıktı şimdi. Allah devletimize zeval vermesin. Ben şu an İŞKUR'da geçici çalışıyorum. Başka gelirim yok. Şu an bize çıktı diye çok sevinçliyim. İnsanın yuva sahibi olması çok güzel bir şey. Allah devletimize zeval vermesin. Çıksa da, çıkmasa da. Herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.