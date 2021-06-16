Ağrı'da törenle çiftçilere kaz yetiştiriciliği makine ve ekipmanları dağıtıldı

Osman Varol, Ağrı İlinde Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi Makine ve Ekipman Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Vali Dr. Osman Varol, kentte kaz yetiştiriciliği ile uğraşan üreticilerin işletme şartlarının iyileştirilmesi, verim ve kalitenin arttırılması, pazarlama yöntemlerinin çeşitlendirilebilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından finanse edilerek hayata geçirilen Ağrı İlinde Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması projesinin Makine ve Ekipman Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Vali Varol, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri Ağrı'nın çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguluyor bu potansiyele olan inancımızla projeler hayata geçiriyoruz. Özellikle tarım ve hayvancılık alanında geliştirilecek projelerin bu bölgenin insanına bugün ve gelecekte büyük katkılar sağlayacağını biliyoruz. Bu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler özellikle çiftçilerimizin ihtiyaçları gözetilerek gerçekleştiriliyor. Bizler çiftçilerimize güveniyor, bugün attığımız bu adımın bir kıvılcım olacağına ve projenin yaptığı etkinin kaz yetiştiriciliğinin ilimizde gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Tören ile kaz yetiştiriciliğiyle uğraşan vatandaşlara kuluçka makinesi ve jeneratör verildi.

Tören, günün anısına çiftçilerle çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Törende Vali Dr. Osman Varol'a Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin ve kurum personeli ile çok sayıda çiftçimiz eşlik etti.