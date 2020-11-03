Ağrı'da trafik denetimleri helikopter ve drone yardımıyla gerçekleştirildi

Ağrı'da trafik akışı helikopter ve drone desteğiyle hem havadan hem de karadan denetlendi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü bünyesinde havadan ve karadan yapılan trafik denetimlerinde araç sahiplerine kural ihlalinden dolayı para cezası kesildi. Gerçekleştirilen denetimlerde helikopter ve drone kullanılırken, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“02 Kasım 2020 tarihinde; 10:00-11:00 saatleri arasında Bölge Trafik Kuruluşlarınca ilimiz D100-31 ve D100-32 DKY (160 kavşağı ile Taşlıçay arası) Yapılan Helikopter ve Drone Denetimi Uygulamasında; 3 ekip,10 Personel ile 3 Farklı Noktada denetim yapılmıştır. Yapılan uygulamada 56 Araç Denetlenmiş olup kural ihlali yapan 9 araç ve sürücüsüne; toplam bin 820 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır.”