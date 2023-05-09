Ağrı'da "Trafik Haftası" etkinlikleri

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli ve diğer paydaş kurumların katılımıyla vatandaşlara trafiğin bu yılki mottosu olan "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" başta olmak üzere, "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" ve Trafikte Her Yıl Daha İyiye” kampanyaları hakkında çeşitli etkinlikler yapıldı. Çocuklar, yayalar, sürücüler ve yol kullanıcılarına bilinçlendirme adına gerek görsellerle, gerek vatandaşlarla bir araya gelerek Trafik kuralları ve kurallara uymanın önemi vurgulandı. Ağrı'da bulunan okullarda öğrencilere yönelik olarak trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'ne trafik standı kurularak vatandaşların trafik kuralları konusunda bilinçlenmesi sağlandı. Ayrıca trafik kazasına karışmış ailelere trafik personelince ziyarette bulunuldu. Hafta boyunca trafik etkinliklerinin devam edeceği bildirildi.