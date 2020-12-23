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Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt ilçesi Tanıktepe mevkiinde 76 AG 455 plakalı özel araç plakası öğrenilemeyen bir tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç içerisinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. UMKE ekipleri otomobilde sıkışan iki kişiyi araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede araç sürücüsü Baycan Büyükdağ yaralı olarak kurtarıldı. Büyükdağ'ın yanında bulunan ve kimlik bilgilerine ulaşılamayan yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Büyükdağ, 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Büyükdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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