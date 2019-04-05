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Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Nimet Çetrez yönetimindeki 04 AT 709 plakalı kamyonet Erzurum istikametinden Ağrı Hamur yönüne seyir halindeyken Eleşkirt ilçesi Müftü Selim Mahallesi Halı Saha mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, orta refüjlere çarparak bir süre sürüklenip sonra durabildi.


Kazada, araçta bulunan Muhammet Said Çetrez (7) kaldırıldığı Eleşkirt Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araçta bulunan aynı aileden sürücü Nimet (55) eşi Hülya (32), Metin (45) Ayşe (50), Zeynep (bebek) Ayşenur Çetrez (3) yaralandı. Yaralılar Eleştirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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